El TAS anula la suspensión de 2 de 'Gabigol'

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló este viernes la suspensión de 24 meses impuesta al delantero brasileño Gabriel Barbosa 'Gabigol', tras estimar su recurso y determinar que su comportamiento en un control antidopaje no constituyó una infracción de las normas.

La sanción fue dictada por el Tribunal Antidopaje de Brasil (BADT, por sus siglas en inglés) el 25 de marzo de 2024, después de considerar que ‘Gabigol’ intentó manipular el proceso de un control antidopaje realizado el 8 de abril de 2023 a jugadores del Flamengo, en el que entonces militaba.

Pese a que las muestras dieron negativo a sustancias prohibidas, el futbolista de 28 años fue notificado el 30 de mayo por una posible infracción de las normas antidopaje.

Posteriormente, el 2 de abril de 2024, ‘Gabigol’ presentó un recurso al TAS, junto con una solicitud de efecto suspensivo mientras el proceso estaba en curso.

En abril de este año se celebró una audiencia en Río de Janeiro, donde el TAS explicó que el futbolista mostró un comportamiento "totalmente poco cooperativo" con los oficiales de control antidopaje, al no presentarse inmediatamente en el puesto de control, no mantener escolta y mostrar una actitud irrespetuosa.

Sin embargo, determinó que esos hechos no podían considerarse "manipulación" según el Código Mundial Antidopaje (WADC).

Por ello, el TAS concluyó que no debía imponerse ninguna sanción al delantero, estimando su recurso y anulando la decisión del BADT.

Gabriel Barbosa, de 28 años, fue jugador del Flamengo durante seis temporadas (2019-2024), antes de marcharse al Cruzeiro. Entre 2023 y 2024, disputó 96 partidos a las órdenes del exseleccionador brasileño Adenor Leonardo 'Tite' y contribuyó con 26 goles.

⚽ HOJE TEVE GOL DO GABIGOL! MAIS UM CRUZAMENTO ABSURDO DO WILLIAM NA MEDIDA PARA O GOL DO GABRIEL! PRA CIMA, CRUZEIRO! ⚽🦊



🔷 #CRUxMFC | 2-0 | #GrandeCampeão pic.twitter.com/19wKjbPYS9