El Santos de Neymar fue humillado por el Vasco da Gama

Vasco da Gama le propinó este domingo una histórica goleada por 6-0 al Santos de Neymar en partido por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño disputado en el estadio Morumbi de São Paulo, ante una atónita afición que decidió asistir la mayor parte del segundo tiempo de espaldas a su equipo.

La imagen en que el técnico del Vasco, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, abraza al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y sin dar declaraciones, resume el resultado de una nueva humillación sufrida por el equipo en el que se inmortalizó Pelé.

El conjunto carioca se impuso con dos goles del internacional Philippe Coutinho y otros tantos de Lucas Piton, Rayan, David y Tché y Tché. Cinco de los goles fueron anotados en los primeros minutos del segundo tiempo y tres de ellos considerados golazos.

Fue la mayor goleada que el Vasco le propinó al Santos en 98 años y la mayor paliza sufrida como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido en casa.

Pese a tratarse de dos de los clubes más tradicionales de Brasil y varias veces campeones nacionales, el partido de este domingo midió a dos equipos que intentan escapar de entre los cuatro últimos en la clasificación de la Liga, que son castigados con el descenso.

La victoria le permitió al Vasco ascender al decimosexto lugar, con 19 puntos, y abandonar provisionalmente el grupo de los amenazados, mientras que la derrota dejó al Santos en el puesto decimoquinto, con 21 puntos y un partido a más, en la mira de sus inmediatos perseguidores.

Neymar volvió a jugar los 90 minutos, como lo ha hecho en los últimos seis compromisos por el Santos en una demostración de que ya superó las lesiones y molestias que afectaron su rendimiento, pero fue una sombra del otrora ídolo de la selección brasileña.