El Atlético de Madrid perdió contra las estrellas de Corea

Antoine Griezmann, futbolista francés del Atlético de Madrid, aseguró este jueves, después de perder 3-2 frente al K-League Stars surcoreano, que "no hay excusas" para justificar la derrota pese al calor y la humedad que entorpecieron el encuentro.

⏱ 90'+4' | Team K League 3️⃣-2️⃣ Atleti



⏹ Final en el Seoul World Cup Stadium. pic.twitter.com/1VALdRXP7N — Atlético de Madrid (@Atleti) July 27, 2023

El jugador rojiblanco dijo que "fue una pena" perder el duelo e indicó que él y sus compañeros pudieron correr, hacer esfuerzos hacia arriba y hacia atrás y declaró que ahora toca "descansar" bien para afrontar el próximo amistoso que disputarán el próximo domingo ante el Manchester City.

"Mucho calor y mucha humedad, pero no hay excusas. Creo que queremos ponernos a tono lo más pronto posible. El estadio estaba casi lleno, es un honor y un placer jugar aquí y tener muchos aficionados coreanos. Ver mi camiseta aquí me hace ilusión, me llena de orgullo y felicidad", finalizó en declaraciones a los medios oficiales del Atlético de Madrid.