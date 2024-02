Dani Alves ya declaró en el juicio en su contra

Dani Alves subió al estrado para declarar en el juicio en su contra por agresión sexual y dio su versión de los hechos acontecidos el pasado 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona.

El brasileño contestó preguntas de su defensa durante 20 minutos y sostuvo lo que dijo en su segunda declaración ante las autoridades, además proporcionó detalles.

Alves aseguró que fue a comer con tres amigos y “pedimos cinco botellas de vino, una botella de whisky japonés” de los cuáles él bebió “dos botellas de vino alguna copa de whisky”.

Posteriormente se dirigieron a otro restaurante donde “estuvimos un rato tomando una ronda de gintonics”. Más tarde se dirigieron a la discoteca, “llegamos sobre las 2:30 horas de la mañana”.

Devastado, así se vio a Dani Alves el día del jucio

El exfutbolista aseguró que “llegamos al reservado, nos pusimos a beber y a bailar con Bruno durante un rato. Primero vinieron dos chicas y estuvieron un rato ahí bailando. Después invitaron a las tres chicas, la denunciante y sus amigas".

Durante el tiempo que estuvieron con ellas Alves dijo que “no estaban incómodas, para nada”, pero sí aceptó que hubo bailes más cercanos: “Un baile típico de discoteca, perrear. Un baile un poco más pegado”.

Posteriormente reconoció que él la invitó al baño y ella accedió: “Me quedé un rato esperando, pensando que no iba a venir, que no quería. Y cuando abrí la puerta prácticamente me di con ella en la puerta”.

Una vez adentro, Alves sostiene que fue ella quien inició el intercambio y al terminar salieron por separado.

La madre de Dani Alves podría ser demandada por la "víctima" Se hicieron públicas imágenes de la joven, quien habría sido abusada por Alves

Además, enfatizó en que no hubo violencia y que en todo momento fue consensuado: “no la abofeteé, ni la tiré al suelo. No soy un hombre violento. No me dijo que no quería practicar sexo. En ningún momento ella me dijo que no quería ni nada”.

Tras salir del baño se marchó del lugar y dijo que se dirigió a su casa; al llegar notó que “mi esposa estaba durmiendo en la cama”.

Fue en la prensa que él se enteró que lo “estaban acusando de violación. Se me vino el mundo encima”.

Alves terminó su declaración entre lágrimas.