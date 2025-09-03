¡Cristiano Ronaldo para reinagurar el Estadio Azteca contra México!

Enrique Gómez

Uno de los mejores jugadores de los tiempos para reinaugurar el estadio que hará historia por recibir tres Copas del Mundo? Ese es el plan que tiene la Selección Mexicana y seguramente también la FIFA.

Portugal, equipo que lidera Cristiano Ronaldo será el primer equipo que visite el 'nuevo' Estadio Azteca una vez quede su remodelación en marzo.

Aún no es oficial, pero de acuerdo con Claro Sports y otros medios de México, el Tri tendrá un rival de lujo para lo que será la reapertura del Estadio Azteca, inmueble que vivirá su tercera Copa del Mundo en Norteamérica 2026, después de haber albergado los inolvidables campeonatos de 1970 y 1986.

Y por si no fuera suficientemente atractivo enfrentar al actual campeón de la Liga de Naciones de Europa, el duelo podría marcar el primer compromiso de Cristiano Ronaldo en México. El actual jugador del Al-Nassr es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia (el mejor, para algunos aficionados) y es un futbolista particularmente idolatrado por la enorme afición de México.

Cristiano Ronaldo, el capitán más ganador en la historia de Portugal

Aunque se pensaba que, por su edad, la Copa del Mundo de Catar 2022 sería la última en la carrera de CR7, lo cierto es que el exjugador del Real Madrid nunca dejó de trabajar a tope para mantenerse vigente y jamás se quitó de la mente jugar el sexto Mundial de su carrera. De hecho, solamente en la pasada temporada 2024/25 se proclamó campeón de goleo de la Suadi Pro-League con 25 anotaciones.

Portugal jamás ha ganado un Mundial y de hecho, en la edición anterior quedó en cuartos de final, pero Cristiano Ronaldo es un competidor implacable y tras haber conquistado cinco Champions League y múltiples títulos con el Real Madrid, Manchester United y Juventus, querrá poner fin a su carrera (si es que opta por finalizarla en julio de 2026 a sus 41 años) con el trofeo más importante de todos.

México se ha enfrentado cuatro veces a Portugal y jamás le ha ganado, pero se espera que el Tri se fortalezca con la ‘magia’ de la localía y que pueda ser competitivo en el amistoso contra Cristiano Ronaldo en el Estadio Ciudad de México, nombre que recibirá el Estadio Banorte (Azteca, por tradición) para la Copa del Mundo de 2026.