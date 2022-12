Cristiano Ronaldo no 'se veía' en un club que no fuera 'Top'

'Nunca digas de esa agua no he de beber', reza el dicho y sin duda le queda en estos momentos a Cristiano Ronaldo, quien este viernes anunció que jugará en el Al Nassr de Arabia Saudita a cambio de una cantidad estratosférica.

Ningún club 'Top' se hizo de los servicios de 'CR7' luego de su salida del Manchester United y de su fallido Mundial, por lo que su destino será en una liga que dista mucho de ser de las mejores del mundo, lo cual él mismo dijo, que no ocurriría.

Fue en 2015, cuando entrevistado en la televisión británica, Dos Santos Aveiro aseguró que no estaba en sus planes jugar en un equipo que no militara en una liga 'Top', es decir: España, Italia o Inglaterra.

"Todavía me quedan seis o siete años y quiero acabar mi carrera en un gran club. Esto no significa que piense que irse a Estados Unidos, Catar o Dubai no esté bien, pero no me veo ahí".