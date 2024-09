Comenzó la despedida: Luis Suárez tuvo un gran recibimiento

Prácticamente todos los trabajadores y jugadores de la Selección Uruguayo, hicieron una valla en la entrada del Complejo Celeste y le dieron una gran bienvenida al delantero del Inter Miami Luis Suárez, quien este jueves llegó a la que será su última concentración con la Selección Uruguaya.

Una vez que Luis Suárez y sus tres hijos llegaron a las instalaciones, comenzó a sonar la canción "No me queda más tiempo', interpretada por Rubén Rada y los ahí presentes aplaudieron al paso del jugador, quien no contuvo las lágrimas y agradeció por lo sucedido.

Recibimiento de todos los funcionarios para Luis Suárez y su familia en la última entrada como jugador al Complejo Uruguay Celeste. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/nuuHt0CWYQ — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 5, 2024

Uruguay enfrentará este viernes a la selección de Paraguay en la séptima jornada de las eliminatorias mundialistas y el partido en el Estadio Centenario servirá como marco para la despedida de Suárez de la celeste, tras 17 años de portar la camiseta del seleccionado charrúa.

La Asociación Uruguaya de Futbol publicó en sus redes oficiales la llegada de Suárez con tomas de dron, que dejaren ver lo emotivo del momento.