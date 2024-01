Brasil ya consiguió técnico ante el 'no' de Carlo Ancelotti

El técnico del Sao Paulo Dorival Júnior anunció que dejará su posición para asumir las riendas de la selección nacional, indicó el domingo el club.

La Confederación de Fútbol de Brasil no confirmó inmediatamente el nombramiento. Pero una fuente de la CBF le confirmó el viernes a The Associated Press que Júnior recibiría una oferta para reemplazar al despedido Fernando Diniz. La fuente habló en condición de anonimato debido a que no tiene autorización para hablar del tea.

En el comunicado del Sao Paulo sobre la decisión incluyeron comentarios de Júnior, de 61 años.

“Este es un sueño personal que se hace realidad, el cual fue posible sólo por el reconocimiento por el trabajo que hice con el Sao Paulo”, aseguró Júnior, de acuerdo con el comunicado.

El presidente del equipo Júlio Casares indicó que la invitación de la CBF a Júnior es “otra pieza que pone en evidencia que estamos en el camino correcto”

El entrenador, que ganó la prestigiosa Copa Libertadores con el Flamengo en el 2022, asumió las riendas de Sao Paulo y lo llevó a ganar su primero trofeo de la Copa Brasileña el año pasado.

“Le deseo a Dorival suerte en su próximo reto”, sentenció Casares.

El presidente de la Confederación Ednaldo Rodrigues despidió el viernes a Diniz diciendo que quería “avanzar el proceso para elegir a un entrenador permanente". Diniz estuvo repartiendo sus responsabilidades con la selección brasileña y la dirección técnica del Fluminense y tenía contrato hasta días antes de que comenzara la Copa América en junio en los Estados Unidos.

Rodrigues esperaba que el técnico del Ral Madrid Carlo Ancelotti tomara el puesto en Brasil, pero recientemente el técnico italiano extendió su contrato con el equipo madrileño.

Horas antes, Rodrigues se rehusó a responder a las preguntas sobre Júnior durante el homenaje y funeral al grande de la selección brasileña Mario Zagallo en Río de Janeiro.

“Hoy es un día para Zagallo y nada más”, respondió Rodrigues.

El próximo encuentro de Brasil será en marzo --con amistosos ante Inglaterra y España en Europa.