Boca Juniors anuncia a Diego Martínez y Huracán lo amenaza

EL PRESIDENTE DE HURACÁN ESTALLÓ CON DIEGO MARTÍNEZ 😡🎈



David Garzón se expresó luego del llamado del Xeneize al entrenador: "Los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros tenemos que hacernos valer".



"Martínez no vuelve a… pic.twitter.com/ABwqgu6JYD