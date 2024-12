Atlético Nacional se acerca al título en Colombia

Atlético Nacional, dirigido por el mexicano Efraín Juárez, sacó este miércoles de Ibagué un empate 1-1 con Deportes Tolima en el partido de ida del Torneo Finalización de Colombia, que dejó con una leve ventaja a los visitantes porque cerrarán la serie en su casa, Medellín.



El anfitrión quiso imponer condiciones en el estadio Manuel Murillo Toro con una presión en el área del portero David Ospina, pero Atlético Nacional contrarrestó los ataques con el trabajo de Juan David Zapata y Kevin Viveros, el primero con su marca en la mitad de la cancha, y el segundo con ataques explosivos.

TOL 🆚 NAL |⏱️| 90+8' | 1-1 | Termina el partido en Ibagué. ¡NOS VEMOS EN EL ATANASIO!#MinutoAMinutoVerdolaga🇳🇬 pic.twitter.com/1QrRHynNji — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 19, 2024

No tuvo afán el visitante en lastimar. Se tardó 23 minutos en crear una situación con un remate de media distancia de Sebastián Guzmán y luego empezó a soltar Andrés Felipe Román, figura en la final de Copa Colombia que los verdiblancos de Medellín ganaron apenas hace cuatro días.



El Vinotinto y Oro no encontró el camino porque Yeison Guzmán no brilló lo suficiente y Alex Castro hizo desgaste, pero no profundidad. Y a partir de ahí empezó a crecer el Verde. A su buena respuesta en fase defensiva le sumó trabajo en ataque hasta que llegó el gol de Dairon Asprilla en el minuto 35 tras aprovechar un rebote del arquero William Cuesta ante un remate de Viveros.



Antes del descanso quisieron responder los dirigidos por David González al meter por primera vez al área una pelota para el salvadoreño Brayan Gil y luego con un remate de Guzmán, que pasó cerca del horizontal.



En el segundo tiempo los locales salieron a por el partido con los laterales lanzados al ataque y consiguieron una oportunidad clara con Lucumí, un disparo a quemarropa al que supo responder Ospina.



Pero vino una segunda amarilla para Sebastián Guzmán al minuto 63 y ahí el panorama cambió para el equipo del mexicano Juárez, que tuvo que ajustar sacando al creativo uruguayo Pablo Ceppelini para meter a un jugador de corte defensivo como Joan Castro y sortear el revés. Le alcanzó para avisar con Román en una contra ejecutada por Viveros.



Sin embargo, no bastó para contener la reacción de Tolima.



Fue una inyección de energía para el local y no tardaron los retoques para aprovechar ese hombre de más. Y uno de los que ingresó, el delantero paraguayo Gustavo Ramírez, en la primera que tocó, la mandó a guardar en el minuto 75.



Ahí vino un tramo de sufrimiento puro para los verdolagas y el propio Juárez, pese a que Ospina trabajó por dejar correr ante los avisos con Castro, Luis Miranda y Kevin Pérez.

DAIRON PONE EL PRIMERO DE LA FINAL💚💚💚#JuntosHastaElFinal pic.twitter.com/RFbMbnxQvU — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 19, 2024



El partido terminó con un conato de pelea entre jugadores y los entrenadores. La vuelta se jugará el próximo domingo en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.