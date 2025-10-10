Argentina apenas y venció a Venezuela en amistoso

EFE

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, derrotó por 0-1 a su par de Venezuela en un partido amistoso disputado en el estadio Hard Rock de Miami en el que el portero de la Vinotinto, José Contreras, fue el responsable de que su valla solo hubiera caído una vez.

Con un gol de Giovani Lo Celso a los 31 minutos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso ante una Venezuela que en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas perdió su oportunidad de clasificarse a la repesca para el Mundial de 2026 en Norteamérica.

Sin Lionel Messi, baja de último momento y que observó el partido desde un palco junto a su familia, la Albiceleste apostó por una formación con algunas variantes y en ofensiva con el doble tridente de Julián Álvarez y Lautaro Martínez junto a Nicolás Paz.

En tanto, Venezuela inició un nuevo proceso con el interinato de Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador y una plantilla con apenas 7 de los 33 citados de más de 25 años de edad.

El duelo fue intenso desde el primer minuto con actuaciones estelares de Contreras, quien mostró unos reflejos a toda prueba y agilidad para atajar remates con sello de gol: tres veces a Lautaro Martínez, una a Enzo Fernández y otra a Julián Álvarez.

Venezuela tuvo una opción de oro para empatar el partido con un remate de cabeza en solitario de Alejandro Marques con la valla vacía, pero su remate se fue por encima del travesaño.