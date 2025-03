Alexis Sánchez, baja sensible para el segundo partido de Chile

El delantero Alexis Sánchez, una de las principales estrellas de la selección chilena, no estará finalmente en el crucial partido que su país disputará este martes frente a Ecuador clasificatorio para el Mundial 2026 por problemas físicos, informó hoy la federación local.



En un escueto comunicado, la fuente explicó que "el Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el jugador Alexis Sánchez ha sido liberado de la convocatoria para la presente fecha FIFA".

Chile se aferra a su sueño de ir al Mundial

"El jugador presenta una lesión muscular de bajo grado, cuya recuperación supera los plazos de la presente concentración, por lo que no estará disponible para el partido frente a Ecuador", señaló sin otros detalles.



La convocatoria del delantero del Udinese había levantado ilusión y expectación en los aficionados chilenos, antes los problemas goleadores de una selección que está sumergida en el último puesto de la clasificación mundialista, con mínimas posibilidades tanto de obtener un boleto directo para la cita como de alcanzar la repesca.



Sin embargo, esa esperanzas comenzaron a diluirse cuando el jugador, que no viste la camiseta de Chile desde hace nueve meses y no marca con su selección desde hace dos años, quedó fuera de la citación contra el primer partido crucial de esta fecha FIFA en Asunción, donde la Roja perdió 1-0 frente a Paraguay.

Alexis Sánchez y el resto de la Selección, con la mira puesta en la Copa América

Su ausencia desató todo tipo de rumores y polémicas sobre la decisión de convocarlo y el verdadero estado de salud del "niño maravilla", que finalmente se despejaron con el anuncio de su ausencia este mismo lunes.



Si el martes Chile no supera a Ecuador, segundo clasificado y autor de una racha de seis partidos son perder en las clasificatorias, quedará prácticamente eliminado, ya que afronta un calendario aterrador: los siguientes partido serán frente a Argentina, Brasil y Uruguay, además de Bolivia, que lucha por la repesca.