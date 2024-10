Al Real Madrid le faltó elegancia

Continúan las críticas abiertas para el equipo merengue al no ir al Ballon d'Or

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) española, Javier Tebas, criticó que el Real Madrid boicoteara este martes la ceremonia de entrega del Balón de Oro al enterarse de que Vinicius no era el ganador y les acusó de "falta de elegancia".



"Debieron ir a esa ceremonia y no poner en duda el sistema de 'France Football' que es transparente, con 100 periodistas que votan. La victimización del Madrid no tiene sentido y es exagerada", aseguró Tebas en una entrevista al diario L'Équipe.

El patrón de la LFP aseguró que el club blanco está en una dinámica negativa: "No sé a dónde van. Les falta elegancia, lo vemos también en España".



"Soy aficionado del Madrid. Los valores importantes del club son ser un 'caballero' y dar la mano cuando pierdes. Pero creo que hace un tiempo que el Madrid ha perdido esta actitud", dijo.



El Real Madrid anuló a última hora su viaje a París para asistir a la ceremonia del Balón de Oro al enterarse de que el ganador no sería su delantero Vinicuis.



El español Rodri, del Manchester City, acabó ganado el prestigioso galardón 64 años después de que lo ganara Luis Suárez, hasta ahora el único hombre nacido en España que se lo llevó.

El Real Madrid fue elegido en la gala del Balón de Oro mejor club de la pasada temporada, su técnico, Carlo Ancelotti, mejor entrenador, y el delantero Kylian Mbappé, junto al inglés Harry Kane, máximo goleador, pero ninguno de ellos acudió a recoger los trofeos.



Además, el vigente campeón de Europa situó a tres jugadores entre los cuatro primeros, Vinicius, Jude Bellingham y Dani Carvajal.