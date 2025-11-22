5 años sin Diego Armando Maradona

Redacción FOX Deportes

Han pasado 5 años desde el fallecimiento de Diego Armando Maradona, pero su legado permanece.

Para conmemorar su primer lustro luctuoso, la Selección Argentina recordó al ‘Pelusa’ con un emotivo video en el que muestra imágenes de su cortejo fúnebre en Buenos Aires, pero que también honra su legado en las canchas.

Desde aquel mítico gol ante Inglaterra, hasta sus innumerables trucos con el esférico en entrenamientos y exhibiciones.

El video está acompañado de un mensaje: “Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día”.