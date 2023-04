Si llega un club grande de Europa, Santiago Giménez no podrá resistirse

Por más feliz que se sienta Santiago Giménez en el Feyenoord, si llega un equipo grande de Europa con una súper oferta, ni el club ni el jugador podrán resistirlo. Se sabe a la perfección.

En entrevista con el periodista André Marín, el delantero aseguró que las versiones sobre su traspaso a otros clubes son solo rumores, pero cualquiera que sea su destino, lo afrontará con optimismo.

“Soy un hombre de fe, voy a ser feliz en donde me toque estar. Yo soy muy feliz en Feyenoord, pero también es posible que llegue un club inmenso y un jugador no pueda decir que no. Hoy no hay nada, no hay ninguna oferta, son todos rumores”, aseguró ‘Santi’, quien vive una primera temporada de ensueño en Europa, pues incluso ya alcanzó el récord de más goles en una campaña para un jugador mexicano (20).

Sevilla quiere a 'Chaquito' Giménez Santiago estaría en el radar el equipo español para la siguiente temporada

La idea del hijo del 'Chaco' Giménez y del club podría ser seguir juntos al menos un año más, pues el equipo podría mantener su proyecto y también Giménez podría continuar formándose en una liga que se especializa en el desarrollo de futbolistas, sin embargo hasta el último día del mercado de verano nada se sabrá.

“Me siento muy cómodo, muy feliz y creo que Feyenoord me ha tratado como en casa, como su familia”, agregó el atacante que hace unos días cumplió 22 años y siendo el goleador de su nuevo club.

De todos los clubes que suenan, se dice que Sevilla es el más interesado en hacerse con el mexicano, pero de momento no califica como “un club inmenso”, ni se espera que pueda hacer una tremenda oferta.