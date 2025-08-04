Oscar Sandoval
¿Qué ligas comienzan en Europa?
La temporada 2025/26 arrancará oficialmente el viernes 15 de agosto
El balón comenzó a rodar con la Community Shield, el primer título de la temporada en el futbol inglés abrió el telón del nuevo curso que iniciará simultáneamente en Inglaterra, Francia y España, tres de las mejores competencias en Europa que arrancan de cero.
La Premier League, La Liga y la Ligue 1 darán el banderazo de la salida el próximo viernes cuando se inaugure la campaña 2025/26, el campeonato inglés y el francés darán comienzo con un partido, mientras que la liga española tendrá doble función.
Liverpool recibirá a Bournemouth y Rennes hará lo propio con Marsella, pero será una jornada para Oviedo histórica e inolvidable que vuelve a primera división después de 25 temporadas.
En Alemania habrá actividad de la Supercopa y la Bundesliga comenzará el 22 de agosto, mientras que en Italia se disputará la primera ronda de la Coppa Italia dejando el arranque de la Serie A para el 23 de agosto.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT