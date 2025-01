Portugal comienza una "nueva era" con su nueva camiseta

FAZ HISTÓRIA 🇵🇹

Marca uma nova era com o primeiro equipamento masculino e feminino @selecaoportugal x @pumafootball de sempre. Portugal, está na hora de fazermos história juntos.



HISTORY NEEDS MAKERS 🇵🇹



Mark the new era with the first-ever @selecaoportugal x @pumafootball men… pic.twitter.com/vW3cY4j6nv