Pau Cubarsí y un lugar asegurado en la Selección de España

Pau Cubarsí es una realidad en el Barcelona y en el futbol español. Su partido de consagración ante el Napoli en la Champions League ha dejado en claro que tiene todos los argumentos para pelear por un lugar en el equipo titular de Xavi Hernández y también para ir a la Selección Absoluta.

En España ha causado una total revolución, lo ven como el sucesor de Jordi Alba por las bandas y como un prospecto que puede dar muy buenos resultados y emociones a la afición que sigue a La Roja.

Cubarsí ha demostrado personalidad, calidad y madurez futbolística a su corta edad. El propio Xavi Hernández lo ha encumbrado en su discurso, destacando sus cualidades y augurando un futuro más que prometedor para la Selección Española con él en sus filas.

La prensa en España ha adelantado que Cubarsí será una de las novedades en la próxima convocatoria del técnico Luis de la Fuente, quien prepara algunas novedades para enfrentar dos partidos amistosos de altísimo calibre.

Para la próxima fecha FIFA, a jugarse la semana entrante, España se medirá ante Colombia y Brasil en duelos de preparación de cara a la Eurocopa que se jugará en el verano próximo.

En caso de que se confirme la presencia de Cubarsí y de que vea minutos en estos partidos, se irá perfilando uno de los futbolistas que será la marca futura de la Selección Española.

Hasta el momento, Pau Cubarsí ha sido parte del proceso de selecciones con límite de edad, participando en la Sub 15, Sub 16 y Sub 17 con un total de 30 partidos en los que ya marcó un gol.