Luis Rubiales dimite de la Real Federación Española de Futbol

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, finalmente ha presentado la dimisión de su cargo dos semanas después de que se destapara el escándalo del beso a Jennifer Hermoso.

Mediante una carta, el propio Rubiales ha anunciado su separación del cargo que ostentó durante cinco años con la finalidad de apoyar en todo lo necesario para que España pueda presentar su candidatura a ser la sede de la Copa del Mundo de 2030.

“He transmitido al D. Pedro Rocha mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También he informado que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA, para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido. No quiero que el futbol español pueda resultar perjudicadopor toda esta campaña tan desproporcionada y sobre todo tomo esta decisión tras haberme asegurado que mi marcha contribuirá a la estabilidad que permitirá que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030 que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo”, escribe Luis.

En su misiva, el ahora expresidente de la Real Federación Española de Futbol, confirmó que era imposible que se mantuviera en el cargo luego de los procedimientos abiertos en su contra, así como la suspensión que le aplicó directamente la FIFA.

Luis Rubiales quedó ubicado en el ojo del huracán luego de que durante la premiación donde España levantó la Copa del Mundo de la FIFA en la rama femenil, besara en los labios, sin consentimiento, a la jugadora Jennifer Hermoso.