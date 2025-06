Luciano Spalletti anunció su destitución de la Selección Italiana

Oscar Sandoval

Luciano Spalletti fue el encargado de anunciar su destitución al frente de Italia luego de la escandalosa derrota 3-0 ante Noruega, los resultados con el estratega al frente no han sido los esperados y tras perder en la eliminatoria complicó su boleto directo a la Copa del Mundo, la decisión ha sido poner punto final a su etapa como seleccionador.

"Hablé anoche con el presidente y me comunicó que me relevarán como entrenador de la selección nacional. Yo no tenía intención de renunciar. Hubiera preferido quedarme y hacer mi trabajo, sobre todo cuando no van bien las cosas", dijo en rueda de prensa el técnico.

"Es un despido. Siempre he interpretado este cargo como un servicio al país y quiero facilitar el futuro de la selección nacional. Creo que es correcto buscar lo mejor y por eso rescindiré mi contrato para no poner trabas", añadió.

Spalletti dirigirá el partido de este lunes ante Moldavia, que tiene la obligación de ganar y después dará un paso al costado tras 23 partidos en los que cosechó 11 victorias, seis empates y seis derrotas.

La Gazzetta dello Sport asegura que el presidente de la federación, Gabriele Gravina, tendría “la intención de confiar la Selección Italiana a Claudio Ranieri”, la decisión no tardaría en tomarse y el nuevo estratega debutaría como local ante Estonia el 5 de septiembre.