Los sueños que quedan pendientes para Álvaro Morata

Álvaro Morata, capitán de la selección española, reconoció en un acto publicitario de la Federación que tiene un "sueño" pendiente por cumplir en su carrera, la conquista de una Eurocopa y un Mundial como logró la 'generación de oro' entre 2008 y 2012.



"Nada es imposible, que nunca se pongan límites, se puede soñar con conseguir muchas cosas", aconsejó a los más pequeños presentes en un acto publicitario en el que se presentó la nueva marca de ropa que vestirá a la selección española en sus viajes.

"El sueño que me queda por cumplir es el mismo que el de mis compañeros, conseguir una Eurocopa y un Mundial. Tenemos muchos objetivos por los que pelear. Llega gente joven como Lamine Yamal que nos hace tener mucha ilusión en el futuro. Ojalá poder soñar con ganar alguno de esos títulos. Sería increíble", añadió.

Morata tiene la mente en títulos de equipo y no en reconocimiento individual pese a la gran temporada que está firmando con el Atlético de Madrid. "Me gustaría ganar títulos a nivel individual pero eso es para Rodri que está volando", bromeó con su compañero de selección presente en el acto.



"Yo solo quiero seguir haciendo las cosas bien en mi club y en la selección. Nos hemos clasificado para una Eurocopa que muchas veces parece más fácil de lo que es y vamos a cerrar la clasificación de la mejor manera posible. Ojalá que en el club sea un gran año también pero no pienso en eso", confesó.