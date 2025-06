Los 4 golazos de Pablo García para llevar a España a la final

España se midió a Alemania en las semifinales del Campeonato Europeo Sub-19 y resultó ser un partido lleno de goles, incluidos cuatro de Pablo García.

El extremo del Real Betis lideró a la ‘Roja’ hasta la final, pues con sus ‘póker’ los ibéricos se impusieron 6-5 a los teutones, en lo que resultó ser el juego de eliminación directa con más anotaciones en la historia del torneo.

El show de García comenzó al minuto 61, cuando Alemania lo ganaba 1-0. El extremo cobró un tiro de esquina y mandó el esférico al fondo de las redes, un gol olímpico digno del premio Puskás.

Al 90+1’ la ‘Roja’ estaba al borde de la eliminación, pues perdían 2-1, pero volvió a aparecer el del Betis para rematar dentro del área el esférico que quedó suelto.

Pero habría más, pues al 90+5’ parecía darle el pase a los españoles con un zurdazo cruzado que se incrustó al fondo de la portería rival.

Desafortunadamente, tres minutos más tarde, un autogol de Andrés Cuenca forzó los tiempos extra.

En el primer periodo Tomás Marqués regresó la ventaja a la ‘Roja’ tras recoger un rechace dentro del área; Max Moerstedt volvió a emparejar el marcador minutos antes de que terminara el tiempo, lo que significó el 4-4.

See you in the #U19EURO final, @SEFutbol! 👋 pic.twitter.com/ZALqCPCpPw