"Llevo seis porterías en cero seguidas", humildemente, Thibaut Courtois

Hasta siete títulos podría ganar el Real Madrid esta temporada y por lo pronto, el equipo blanco ya levantó el primero de ellos: la Supercopa de Europa y con una gran actuación del portero Thibaut Courtois.

¿Para qué la alcanzará al conjunto merengue?

"No sabemos, al final en el Real Madrid hay que ganar el máximo numero de trofeos posibles y somos favoritos de cada competición. No sé si es posible ganar los siete títulos, son muchos partidos, luego la Copa coincide con la Champions, hay partidos de selección para muchos compañeros y no sabemos hasta donde llegaremos. Si podemos ganar los siete ojalá", dijo el arquero de 32 años tras el duelo en el Estadio Nacional de Varsovia.

El portero belga fue factor en el triunfo 2-0 sobre el Atalanta gracias a una gran atajada a mano cambiada cuando la final estaba empatada 0-0. Se puede decir que tuvo aporte directo en el primer título de la campaña.

"La pude salvar y luego cambió un poco el partido y con la calidad arriba hemos decidido", admitió Courtois y descrribió que la acción fue "un poco a contrapié, justo la pude sacar con los dedos, estábamos jugando un buen partido ante un rival muy duro con un estilo de juego diferente. Gusta verles jugar pero en contra es más difícil porque siguen hombre a hombre, era clave la movilidad, hemos tenido control de partido ante un rival que suele meter muchos goles".

Es el tercer título que gana el Real Madrid en cuestión de tres meses, luego de proclamarse en La Liga y en la Champions League recientemente, pero además de la gran racha del equipo, Courtois sigue brillando en la portería.

"Las dos finales de la Champions League mantuve portería a cero, ahora la Supercopa también. Es divertido, llevo seis porterías a cero seguidas, estoy en buena racha y ojalá se pueda mantener en Liga. Llopis me ha hecho sudar mucho esta pretemporada, salen bien las cosas y sigo ayudando al equipo".