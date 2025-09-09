José Mourinho estaría a un paso de dirigir a Benfica

Oscar Sandoval

Benfica perdió de manera sorpresiva en casa frente a Qarabag y la derrota le costará el puesto a Bruno Lage, no habrá paciencia con el portugués y el club anunciará su destitución, al mismo tiempo de entrar en contacto con José Mourinho quien podría emprender el vuelo con ‘Las Águilas’. ¡Historia para el Qarabag, vergüenza para el Benfica!

Mourinho podría tener un nuevo trabajo antes de cumplir 30 días luego de su despido de Fenerbahçe por no clasificar a la Champions League, información de A Bola señala que Lage será destituido y que las negociaciones entre 'Special One' y la directiva lisboeta van por buen camino, además de revelar la duración del contrato.

El diario señala que el técnico firmará inicialmente por dos temporadas y asegura que “el acuerdo debería concretarse en las próximas horas”, también apunta que ‘Mou’ terminará antes de tiempo sus vacaciones para volar a Portugal “entre miércoles y jueves”.

La publicación confirma que, si se dan las condiciones para cerrar el acuerdo, el técnico podría debutar el próximo sábado cuando Benfica visite a Aves.