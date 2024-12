Hakim Ziyech no quiere jugar más en Galatasaray

Hakim Ziyech no piensa más como jugador de Galatasaray, así lo declaró en una entrevista al periodista turco Haluk Yürekli, el atacante parece haber tenido varios problemas en el club del que quiere salir en enero próximo tras llegar a Turquía en 2023.

Galatasaray Zyech’e başka kulüplerle görüşmesi için izin verdi. Kayserispor kadrosunda olmayacak! — Haluk YÜREKLİ (@Haluk_Yurekli) December 20, 2024

Ziyech llegó al ‘Gala’ procedente de Chelsea en calidad de cedido y con cartel de figura, cumplió con las condiciones para convertirse en futbolista a título definitivo del conjunto de Estambul, pero después de 34 compromisos y ocho goles buscará un nuevo destino.

“Para mí el Galatasaray es un club acabado. No quiero jugar más aquí. Me voy en enero”, declaró el marroquí a Yürekli, agregando que “lamento haber venido” y apuntó a Okan Buruk, “nunca he encontrado un entrenador tan malo”.

El atacante marroquí de 31 años tendría un precio en el mercado de siete millones de euros, un futbolista que demostró sus condiciones en Ajax y Chelsea y que a partir de ahora estará en el mercado.