España, totalmente lastimada por la lesión de Gavi

El técnico de la selección española, Luis de la Fuente, ha señalado, tras conseguir ser cabezas de serie en la Eurocopa de Alemania 2024, que ha sido una victoria amarga por la lesión de Gavi y el equipo está "destrozado".



"Es un momento muy duro, para el jugador, para el Barcelona y para la selección. Parecía que habíamos perdido. Y durante el descanso, el vestuario parecía un velatorio", ha detallado en una rueda de prensa que monopolizó la grave lesión del delantero del Barcelona.



El técnico riojano ha destacado que "el fútbol tiene estas cosas, es su parte fea" y ha explicado que Gavi se lesionó al pisar, "porque se le fue la rodilla, y no tuvo que ver con ninguna acción previa ni con ningún golpe del rival".

🗣️ Luis de la Fuente: "Gavi no comprendía que estas cosas le podían pasar a él. Nadie piensa que le puede pasar una desgracia así"



🗣️ Luis de la Fuente: "Gavi no comprendía que estas cosas le podían pasar a él. Nadie piensa que le puede pasar una desgracia así"

➡️ "Estaba triste, dolido. La vida nos enseña que somos muy vulnerables, frágiles, pero hay que seguir adelante".

Tal y como ha desvelado "el jugador estaba roto, triste y dolido, no comprendía que le hubiera pasado a él, porque nunca se piensa en la fragilidad, pero la vida enseña que hay que tirar hacia delante".



"Ha sido Gavi, pero podía haber sido otro. No nos damos cuenta de que el riesgo existe cada vez que te pones las botas. Estaba perfectamente, como el resto de compañeros. Ha sido el infortunio", ha matizado.



También ha desvelado que, con la dura situación que se estaba viviendo, durante el descanso lo que les dijo a los jugadores es que "siguieran trabajando, para terminar el compromiso y rendir homenaje al compañero caído".



En este sentido, ha remarcado que "de lo táctico no se habló, ya que la prioridad era recuperarles emocionalmente", si bien fue también difícil para él "explicar lo que estaba sucediendo".



De hecho, ha reconocido que este ha sido "el momento más duro y amargo" que ha vivido en su carrera deportiva, al ver la "impotencia" del futbolista y ha explicado que "cuando se habla de la salud de un futbolista, no se piensa ni en Eurocopa ni en los Juegos".



"Solo quiero que sea menos de lo que parece", ya que las primeras exploraciones médicas han determinado que tiene roto el ligamento cruzado, a falta de más pruebas que determinen el alcance exacto de la lesión.

Al Barça le ha dicho: "Lo sentimos en el alma, igual que ellos", y ha concluido señalando que "Gavi estaba fresquísimo, es un superdotado, pero la idea era que no jugara los 90 minutos, porque siempre se protege a los futbolistas".



Por último, ha rematado asegurando que "un partido requiere de intensidad, velocidad, contacto, cada vez más alto, y no se puede jugar de otra manera y los calendarios son los que son y hay que jugar con ellos", pero cree que noviembre "es un mes con menos carga que en mayo, porque no hay tantos partidos acumulados".