España, Italia y Países Bajos por la revancha en el Final Four de la Nations League

Terminó la fase de grupos de la UEFA Nations League con cuatro selecciones clasificadas al Final Four que se realizará en junio de 2023 al parecer en los Países Bajos, Holanda sería el anfitrión y se enfrentaría a Croacia, Italia o España, el sorteo para conocer los enfrentamientos se llevará a cabo más adelante.

💫 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗨𝗥 💫



🇭🇷 Croatia

🇮🇹 Italy

🇳🇱 Netherlands

🇪🇸 Spain



The #NationsLeague finals are set! Who's winning it? 🏆 pic.twitter.com/rc33j7W96l — UEFA Nations League (@EURO2024) September 27, 2022

Tres de las cuatro selecciones regresan a las finales con una espina clavada, la ‘Oranje’ perdió la final ante Portugal en 2019 e Italia cayó en semifinales frente a España en la pasada edición, sin embargo, la ‘Furia Roja’ no pudo levantar el trofeo y los tres conjuntos apuntan al título para sanar las herida.

Croacia no ha disputado el Final Four, pero nadie puede descartarla con Luka Modric en los controles es capaz de vencer a cualquiera y ganar el certamen, en estos momentos no hay favoritos y todo comenzará de cero después de la Copa del Mundo en la que no están los ‘Azzurri’.

En junio próximo, los cuatro invitados a las finales de la Nations League no tendrán pretexto y deberán pelear por el título para comenzar el proyecto rumbo al Mundial de 2026 con buenos cimientos.