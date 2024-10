Cristiano Ronaldo, reconocido como un auténtico fuera de serie

Cristiano Ronaldo "no juega como un jugador de 39 años", aseguró este lunes el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, que describió al capitán del combinado luso como "un ejemplo" en el fútbol.



"Cristiano no trabaja como un jugador de 39 años y ciertamente que no juega como tal", dijo Martínez en una rueda de prensa en Glasgow, donde Portugal se enfrentará este martes a Escocia en la Liga de Naciones.

Cristiano Ronaldo, a la 'congeladora' por una patada fuera de tiempo

Preguntado por las aglomeraciones que provoca el ex del Real Madrid en cualquier país que visite, Roberto Martínez lo calificó como "un caso único" para que "todos disfrutemos".



"Cuando llegas a un sitio como éste, te das cuenta de la figura icónica que es y de la carrera de un jugador que es única (...) Es un ejemplo, la cantidad de goles que marcó, los trofeos que logró", comentó.



Martínez también advirtió del peligro de Escocia, "un equipo que está creciendo mucho y que cree mucho en lo que hace", y recordó el triunfo escocés ante España en 2023.



Por su parte, el centrocampista Vitinha advirtió del poderío físico del rival y dijo que Portugal debe "priorizar la parte técnica" de su juego.

El jugador del PSG de Luis Enrique señaló, sin embargo, que los lusos tienen "gran capacidad en todo": "Somos una selección con un grupo muy completo de jugadores que se complementan muy bien".



Portugal, líder invicto del grupo A1 de la Liga de Naciones, volverá a enfrentarse el martes a Escocia, a la que derrotó por 2-1 en la segunda jornada de la competición.