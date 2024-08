Chelsea cumple en la ida de los playoffs de la Conference League

Chelsea aprovechó la localía para sacar ventaja de dos goles frente al Servette en el partido de ida de los playoffs de la Conference League.

Los ‘Blues’ no lo tuvieron fácil, pues el conjunto suizo buscó sofocarlos desde el inicio del encuentro, e incluso tuvo más oportunidades de peligro en el primer tiempo.

Fue hasta el complemento que cayó el primer tanto de los ingleses, luego de que el portero Jeremy Frick derribara a Christopher Nkunku dentro del área, lo que provocó una pena máxima que el propio delantero cobró al minuto 50.

Nkunku strikes us into the lead. 🇫🇷#CFC | #UECL pic.twitter.com/v9oc3mO3Yw