Así se jugarán los cuartos de final de la Europa League

La sede de la UEFA, en Nyon, Suiza fue el escenario del sorteo de los cuartos de final de la Europa League, donde los ocho clubes que se mantienen en la competencia conocieron su destino.

Los partidos de ida están programados para el 13 de abril; los de vuelta, para el 20 de abril.

En el primer cruce quedaron emparejados Manchester United y Sevilla, que se han enfrentado tres veces en competencias europeas. En la Champions League 2017/18, con saldo a favor para los españoles (una victoria y un empate), y en la semifinal de la Europa League 2019/20, donde los ‘Nervionenses’ eliminaron a los ‘Red Devils’.

El segundo duelo lo disputarán Juventus y Sporting de Portugal. La única ocasión que se enfrentaron fue en la Champions League 2017/18, en fase de grupos. La ‘Vecchia Signora’ consiguió un triunfo y un empate.

En la Europa League, Arsenal se quedó en el camino; Juventus se mantiene en la pelea

Después, un emparejamiento inédito: Bayer Leverkusen ante Union Saint-Gilloise. Los alemanes llegaron a esta instancia tras eliminar a Ferencváros; mientras que ‘Les Unionistes’ han sorprendido tras ganar su grupo (cuatro victorias, un empate y una derrota) y eliminar en octavos de final a Union Berlin.

Finalmente, Feyenoord y Roma se volverán a ver las caras tras disputar la final de la Conference League la temporada pasada, en la que la ‘Loba’ se llevó el título. Antes de ese compromiso, ya se habían medido, en fase intermedia de la Europa Legue 2014/15 con saldo a favor para los italianos (una victoria y un empate).

Además, quedaron definidas las semifinales y el cruce de donde saldrá el equipo local en la final.

Semifinal 1: Juventus vs Sporting de Portugal vs Manchester United vs Sevilla

Semifinal 2: Feyenoord vs Roma vs Bayer Leverkusen vs Union Saint-Gilloise

Final: Local ganador de la semifinal 1