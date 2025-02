Todo indica que Sergio Pérez sí volverá a la Fórmula 1

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 esta temporada es prácticamente nulo; sin embargo el mexicano estaría negociando un asiento para 2026.

De acuerdo con el sitio especializado RN 365, el mexicano está negociando su regreso con Cadillac F1, la escudería que, a falta de confirmación de la FIA, incursionará en el máximo circuito a partir del próximo año.

El medio señala que las negociaciones van por buen camino, especialmente porque el equipo “está buscando experiencia”, por ello el mexicano “parece ser el candidato ideal para Cadillac”.

Sobre su compañero de equipo, todo apunta a que será Colton Herta, actualmente piloto de IndyCar de Andretti Global, grupo que le pertenece a André Andretti y quien funge como parte del consejo directivo de Cadillac F1.

