Sergio Pérez rompe el silencio y habla sobre su futuro

Sergio Pérez salió de Oracle Red Bull Racing en diciembre de 2024 y decidió tomarse un tiempo para definir cuál era el rumbo que quería tomar.

Tres meses y medio después, aun sin equipo, pero con muchos prospectos. 'Checo' habló en exclusiva para el sitio oficial de la Fórmula 1 sobre su futuro, pero también sobre el polémico RB20 y la llegada de Yuki Tsunoda.

"Todo sucedió al final de la temporada. No me lo esperaba, se hizo evidente cuando estábamos en Catar y empezamos a hablar y negociar mi salida del equipo, todo sucedió muy rápido".

“Si encuentro un proyecto que me motive plenamente para volver, donde el equipo crea en mí y donde valoren mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar, sería muy atractivo considerarlo”.

“Llevo mucho tiempo en la F1, lo he hecho casi todo. Una vez que te alejas, te das cuenta de lo mucho que dejas en la vida por estar en el deporte. Así que, para estar totalmente comprometido con la F1, necesito motivación”.

“Ha sido increíble tener todo este tiempo, tomarme un respiro, ver el deporte desde fuera y darme cuenta del camino que he recorrido. Siento que estoy en una posición privilegiada, siempre aproveché al máximo todas las oportunidades y eso, como deportista, es fundamental”.

“Es bueno estar en esta posición sabiendo que la gente te aprecia como piloto. En la F1, la gente tiene mala memoria. En un par de carreras, se olvidan de lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil en la F1, y en general lo he hecho muy bien”.

