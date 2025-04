Óscar Piastri, nuevo líder en la Fórmula 1

EFE

Oscar Piastri (McLaren) se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Fórmula Uno después de ganar este domingo el Gran Premio de Arabia Saudí, el quinto del campeonato, en el circuito urbano de Yeda, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron octavo y undécimo, respectivamente. OSCAR PIASTRI WINS IN JEDDAH!! 🏆



The McLaren driver clinches the victory from Max Verstappen in P2 and Charles Leclerc in P3 👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/WD1DhdRe3H — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Piastri, de 24 años, logró su tercera victoria en la F1 -la tercera del año- al ganar la carrera nocturna por delante del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que había salido desde la 'pole'- y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El inglés Lando Norris (McLaren), que había llegado líder a Yeda, pero salió décimo -tras haberse accidentado en la tercera ronda de la calificación-, concluyó cuarto y le tuvo que ceder el primer puesto del certamen a su compañero australiano.