Oscar Piastri, más líder que nunca en la Fórmula 1

EFE

El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó este domingo su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Bélgica, el decimotercero del año y que se disputó este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps.



Piastri lideró un nuevo 'doblete' McLaren, al ganar por delante de su compañero, el inglés Lando Norris -al que ahora supera en 16 puntos-, una carrera que arrancó con un retraso de una hora y veinte minutos, a causa de la lluvia, y que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) concluyó en tercera posición, una por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull). OSCAR MAKES IT SIX GRAND PRIX VICTORIES THIS SEASON! 🏆#McLaren | #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/yByODhvzaJ — McLaren (@McLarenF1) July 27, 2025

El séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) protagonizó la remontada del día y, tras avanzar once puestos, concluyó séptimo.



El neozelandés Liam Lawson (RB) fue octavo en una carrera en la que también entraron en los puntos el debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) -noveno- y el francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine.

Oscar Piastri dominó el Gran Premio de China; noche para el olvido de Ferrari

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó decimonoveno este domingo en la legendaria pista de Las Árdenas, la más larga (7.004 metros) y una de las más espectaculares del Mundial. Donde el inglés George Russell (Mercedes) concluyó quinto, un puesto por delante del tailandés Alex Albon (Williams).



Piastri llegará líder, con 266 puntos -16 más que Norris y con 81 sobre Verstappen- al Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest; sede, el próximo fin de semana, del Gran Premio de Hungría. El último antes del parón vacacional.