Lando Norris gana y pone candente la lucha por el liderato en la Fórmula 1

El piloto británico de la escudería McLaren Lando Norris consiguió anotarse una más que balsámica victoria en el Gran Premio de Hungría a costa de su compañero de equipo y líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, reduciendo la distancia entre ambos en la clasificación a solo nueve puntos.



El piloto inglés de Mercedes George Russell completó el podio en una carrera en la que el Ferrari de Charles Leclerc -que ostentaba la 'pole'- sufrió más de lo esperado con la degradación de sus neumáticos y la errática estrategia de su equipo, concluyendo cuarto en el trazado de Hungaroring, mientras que el español Fernando Alonso exhibió su veteranía y logró una más que meritoria quinta plaza con su Aston Martin.

La nota negativa la volvieron a protagonizar tanto el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que arrancó octavo y concluyó noveno, y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), que no llegó a mejorar su discreta duodécima posición en parrilla, resultado que toma un mayor relieve además tras las declaraciones que hizo el sábado en las que abría la puerta de salida del equipo.



El español Carlos Sainz apenas pudo sobrevivir con su Williams sobre un trazado que el propio piloto madrileño reconoció que era el que peor se les daba este año hasta el momento, concluyendo 14º, mientras que el argentino Franco Colapinto, que apuró las dos paradas, finalizó 18º cuando había arrancado decimocuarto, si bien al menos tuvo el consuelo de superar a su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly.



Con la bajada de temperaturas marcando la pauta desde el arranque de la jornada, Leclerc tomó el liderato con solvencia desde la salida, mientras que Russell y Alonso sorprendían a un timorato Norris en las primeras curvas, colocándose el piloto de Mercedes en puestos de podio y el español cuarto provisionalmente.



En paralelo, Gabriel Bortoleto superaba a Max Verstappen y posteriormente a Lance Stroll tras el semáforo, mientras que Sainz hacía lo propio con Hamilton, ubicándose en la duodécima plaza. Con ello se producían las primeras sorpresas en un trazado más que complicado para vislumbrar adelantamientos en pista.

No obstante, y tras ese efervescente punto de partida, Norris consiguió superar a Alonso, intentando recuperar el terreno perdido ante Russell y, especialmente, a costa de un Oscar Piastri que intentaba aumentar su renta en la clasificación del Mundial.



De hecho, Alonso no dejaba de gestionar los neumáticos, generando un importante ‘tapón’ desde la quinta plaza para optar a la estrategia de un solo cambio de gomas, mientras que la mayoría de la parrilla empezó a desfilar desde la 15ª vuelta por la zona de boxes.



Con dicha ecuación, Alonso llegó a alcanzar la segunda plaza en esos compases aún iniciales, liderando la carrera a partir de la vuelta 22 Lando Norris, que optaba por la misma estrategia de un solo cambio de ruedas. Sin embargo, tanto Leclerc como Piastri y Russell recuperaron la posición sobre el español en el momento que empezaron a calentar neumáticos y la guerra se clarificaba en la zona alta entre los dos McLaren y los líderes en la tabla de Ferrari y Mercedes.



Ya en la vuelta 32, Norris era el último de los favoritos en pasar por el garaje, lo que llevó a Leclerc a retomar la primera plaza mientras Piastri iba poco a poco limando la distancia sobre el Ferrari del piloto monegasco.



Con el paso de las vueltas, Verstappen y Hamilton trataron de edulcorar su clasificación recuperando posiciones en la zona anónima de la parrilla, llegando incluso a protagonizar un duelo entre ambos, emulando tiempos pretéritos, que se llevó el neerlandés sobre el británico en la lucha por la undécima posición (11º por 12º), si bien ambos fueron cocinando poco a poco la mejoría en pleno ecuador de la carrera.



Superado el ecuador de la prueba, Leclerc sorprendió con su segunda parada a boxes en la vuelta 41, lo que trastocó en la pizarra Piastri, que tomaba el liderato, y Norris, que se colocaba segundo, mientras Verstapen tomaba aire con los neumáticos duros apurando en pista con un sorpresivo quinto puesto provisional.



Fue Piastri el primero en mover ficha, en esta particular pelea de estrategias, volviendo al box de McLaren en la 46ª vuelta, dejando a Norris de líder y a Leclerc segundo. Sin embargo, lo que parecía un órdago arriesgado del oceánico terminó siendo una buena opción ya que, cinco giros después, Piastri adelantaba al piloto de un Ferrari que comenzaba a sufrir en pista, mientras que Norris, con un solo ‘stop’, esperaba instrucciones del equipo.



A falta de diez vueltas, la pelea se centraba entre la persecución por la cabeza de carrera de Piastri sobre Norris -que mantenía una balsámica distancia de tres segundos y medio- y la batalla por el podio de Russell y Leclerc, que se anotó el piloto de Mercedes tras asomarle el morro sobre las costuras del Cavallino Rampante en este circuito.



Al final, Piastri intentó en los últimos giros adelantar a Norris en una cardíaca lucha que acabó anotándose el inglés y que ajusta la clasificación a solo nueve puntos, 284 para el australiano por 275 del británico, a tres semanas para afrontar la próxima cita que será en Países Bajos del 29 al 31 de agosto.