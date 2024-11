Max Verstappen salió a la defensa de 'Checo' Pérez

Max Verstappen aseguró tras la clasificación del Gran Premio de Las Vegas que el RB20 sigue sin ofrecer el rendimiento esperado, lo cual le está dificultando las cosas a 'Checo' Pérez, quien fue eliminado en la Q1 y largará decimosexto el domingo.

El piloto neerlandés logró llegar hasta Q3 y saldrá el domingo desde la quinta plaza, sin embargo, al mexicano le costó rendir en el primer filtro, donde quedó fuera por culpa de Liam Lawson, quien escaló hasta la posición 15 para quedarse con el último boleto a Q2.

"NO TENÍAMOS EL AGARRE" 😔



Verstappen da el análisis de su clasificación y los problemas que tuvieron él y Checo con la pista.



🎙️@giselle_zm#F1xFSMX #LasVegasGP pic.twitter.com/e4N2kiesIW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 23, 2024

Pese a la diferencia de resultados, Verstappen salió a defender a su compañero y aprovechó para señalar los problemas que están experimentando con el monoplaza de Red Bull.

Max Verstappen fue entrevistado por algunos medios, entre ellos Motorsport y comentó tras la clasificación que a tanto a él como a Pérez les está costando poner los neumáticos en la temperatura adecuada. Además, sugirió que no tienen confianza en el coche, lo cual les impide llevarlo al límite.

'Checo' Pérez y Max Verstappen lucieron autos 'de gala'

“Nos está costando mucho poner los neumáticos a temperatura y cuando no tienes confianza en el coche, es aún más difícil. Pero indica que las cosas son un poco más difíciles para nosotros. Si yo me clasifico quinto y Checo no sale de la Q1, no siempre es que Checo lo esté haciendo muy mal. Simplemente es muy difícil”, comentó el tricampeón de la Máxima Categoría.