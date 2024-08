'Checo' Pérez siente mejor su Red Bull, aunque terminó 12° en las prácticas

Tras la primera jornada de entrenamiento en el circuito de Países Bajos, 'Checo' Pérez (Red Bull) dijo que se siente “un poco mejor de lo que muestra la clasificación”, pues acabó 12° lugar en ambas prácticas.

Según un comunicado del equipo Red Bull Racing, tanto el piloto mexicano como su compañero Max Verstapen coincidieron en que tienen mucho margen de mejora de cara a la carrera número 15 del mundial de Fórmula 1.

“Parece y se siente un poco mejor de lo que muestra el orden de hoy”, dijo Pérez tras las primeras prácticas.

“Las condiciones de hoy han sido complicadas, entre unos primeros libres en mojado y unos segundos en seco. He cometido un error y me he salido en la curva 12, así que he perdido un par de décimas. Pero en general tenemos trabajo que hacer, sobre todo en tandas largas, para alcanzar a los de delante”, comentó Pérez.

El mexicano no ha tenido las mejores clasificaciones en las últimas carreras, pero admitió que “será importante” en Zandvoort por lo que tienes que “sacar el máximo este sábado”.

'Checo' marcha séptimo en el mundial de pilotos, pues lleva 10 carreras consecutivas sin llegar al pódium.