'Checo' Pérez saldrá penúltimo en Silverstone y lo lamentó

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), subcampeón del mundo el año pasado y quinto en el Mundial de Fórmula Uno, que largará decimonoveno este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, el duodécimo del año, declaró en el circuito de Silverstone que el que le costó la eliminación, a las primeras de cambio, en la Q1 -la primera ronda de la calificación- "fue un error tonto", que "duele mucho".

"Fue un error tonto ahí afuera, fui uno de los primeros en poner los slicks -neumáticos de seco-, con los que vimos un montón de gallos en esas condiciones; y, desgraciadamente, yo fui el peor parado de todos", comentó Checo'.

Good start, looking forward to tomorrow.



Buen inicio, deseando que llegue mañana.#SP11 pic.twitter.com/wYX28n0EGw — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 5, 2024

"Estaba intentando calentar los neumáticos y bloqueé en la entrada de la novena curva (Copse), me salí de pista y había agua encharcada; y cuando intenté parar el coche se me fue por detrás y me metí en la grava", comentó el bravo piloto tapatío tras ahondar su mala racha este sábado en Silverstone.

"La he liado hoy y eso duele mucho; porque decepcionar de esta manera a tu equipo no es agradable, especialmente porque había sido un fin de semana bastante sólido hasta ese momento", opinó 'Checo', quinto en el Mundial, con 118 puntos, 119 menos que el líder, su compañero, el neerlandés Max Verstappen, que este domingo sale cuarto.

"Es frustrante, porque creo que teníamos buen ritmo; habíamos sido fuertes el viernes y esta mañana. Esaba en ritmo y es una lástima que no llegáramos a mostrarlo", apuntó.

"Va a ser complicado recuperar puestos desde la parte trasera de la parrilla, pero habrá que ver de lo que somos capaces mañana. Tenemos que limitar los daños; y espero que las cosas nos sean favorables", declaró Sergio Pérez este sábado en Silverstone, sede, en 1950, de la primera carrera de la historia de la F1.