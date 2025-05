¿Qué pasaba en el mundo la última vez que Tottenham jugó la final de la Europa League?

Karla Villegas Gama

Tottenham superó a Bodø/Glimt en la semifinales de la Europa League y disputará el partido por el título por primera vez en 41 años.

En aquella edición de 1984, los 'Spurs' superaron a Anderlecht en la tanda de penales (4-3), después de haber empatado en el global 2-2.

Desde entonces, el mundo ha cambiado, y mucho, por eso te presentamos algunos eventos clave de aquella época.

Apple Computer Inc. presentó su primera computadora personal en un comercial durante el Super Bowl XVIII.

Se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Sarajevo y los Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles.

Durante una misión de ocho días a bordo del Challenger, un grupo de astronautas realizó la primera caminata espacial autónoma (sin cables).

Michael Jackson ganó 8 estatuillas en la ceremonia #26 de los Premios Grammy, algo nunca visto.

Madonna debutó los sencillos Holiday y Like a Virgin.

Se identificó el VIH/Sido como HTLV-III.

Se transmitió el primer episodio del programa de trivias Jeopardy! con Alex Trebek como presentador.

Se estrenó Indiana Jones and the Temple of Doom, la segunda entrega de la saga dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford.

La Roma jugó su primera y única final de la Copa de Europa (hoy Champions League), la perdió ante Liverpool.

Alexey Pajitnov estrenó el videojuego Tetris, en la Unión Soviética.

Tina Turner consiguió su primer #1 en las listas de popularidad como solista con la canción What's Love Got to Do With It.

Columbia Records lanzó Born in the USA, el séptimo álbum de Bruce Springsteen; llegó al primer lugar de las listas de popularidad de 11 países y vendió más de 30 millones de copias.

Virgin Atlantic Airways, propiedad de Richard Branson, arrancó operaciones con un vuelo de Gatwick a Newark.

Se disputó el partido más largo en la historia de la MLB, entre los Chicago White Sox y los Milwaukee Brewers: 8 horas y 6 minutos (25 innings), se jugó en dos días. Los Brewers ganaron 7-6.

Se estrenó la película Footloose, dirigida por Herbert Ross y protagonizada por Kevin Bacon y Lori Singer.

Warner Bros Records lanzó el sexto álbum de estudio de Prince, titulado Purple Rain, que le valió dos premios Grammy y ventas de más de 25 millones de copias.

Fujio Masuoka desarrolló la primera memoria flash; Chuck Hull, la impresora 3D.

Eddie Murphy tuvo su primer papel protagónico en el éxito de taquilla Beverly Hills Cop.

Se transmitieron por primera vez los MTV Video Music Awards con la icónica actuación de Madona apareciendo desde dentro de un pastel de bodas de 17 pies.

Kareem Abdul-Jabbar rompió el récord de Wilt Chamberlain como máximo anotador, con 31,419 puntos.

Johan Cruyff disputó su último partido como profesional.

Francia venció a España en la Eurocopa, con goles de Michel Platini y Bruno Bellone. Meses más tarde, Platini amarró su segundo Ballon d’Or al hilo.

Los mexicanos Ernesto Canto y Raúl González hicieron el 1-2 en caminata de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Carl Lewis se colgó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles: 100 metros planos (9.9 s), salto de longitud (8.54 m), 200 metros planos (19.80 s y récord olímpico), relevo 4x100 (37.83 s y récord mundial).

Los Detroit Tigers ganaron su cuarta y última Serie Mundial tras derrotar a los San Diego Padres.

Niki Lauda consiguió su tercer y último campeonato de la Fórmula 1, superando a Alain Prost.

James Cameron estrenó The Terminator, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Biehn.

La primera ministra de India, Indira Gandhi, fue asesinada por sus guardaespaldas. Su hijo, Rajiv Gandhi, tomó el puesto.

Dan Marino rompió el récord de pases para touchdown en una sola temporada, con 37; terminó la campaña con 48.

Wayne Gretzky, 23, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 1,000 puntos en la NhL.

Ronald Reagan fue reelegido presidente de Estados Unidos.

Se estrenó la película A Nightmare on Elm Street de Wes Craven, un éxito rotundo en taquilla.

El primer ministro de China, Zhao Ziyang, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher, acordaron que Hong Kong volvería a China con la firma de Declaración Conjunta Sino-Británica.

Se estrenó la película Ghostbusters, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson.

El baterista de Def Leppard, Rick Allen, perdió un brazo en un accidente automovilístico.