La Europa League le sonríe a los 'pesos pesados'; así se jugarán los octavos de final

La UEFA celebró el sorteo de los octavos de final de la Europa League, luego de que ocho equipos consiguieran su pase mediante la ronda de playoffs.

El evento se celebró en Nyon, Suiza sede de la UEFA y tuvo como invitado especial al embajador de la final John O'Shea, exjugador del Manchester United y de la Selección Irlandesa.

En el bombo 1 se dispusieron a los clubes que finalizaron en primer lugar de la fase de grupos; en el 2, a los que llegaron por medio de los playoffs.

Las idas de los octavos de final se jugarán el 5 de marzo, mientras que las vueltas serán el 14 del mismo mes. Las llaves son:

Sparta Praga vs Liverpool

Olympique de Marsella vs Villarreal

Roma vs Brighton

Benfica vs Rangers

Freiburg vs West Ham

Sporting de portugal vs Atalanta

Milan vs Slavia Praga

Qarabag vs Bayer Leverkusen