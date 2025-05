De nada le servirá al Manchester United llegar a la final si la pierde ante Tottenham

Redacción FOX Deportes

Llegar a la final no basta. La única manera en que la temporada no sea un total desastre para el Manchester United será siendo campeón de la Europa League. El técnico Ruben Amorim lo tiene claro, si no le gana al Tottenham, de nada servirá lo hecho hasta ahora.

Al estar en 15° lugar de la Premier League, solo el título podrá salvar la temporada del 'United', pues además de tratarse de un trofeo legítimo, le concederá al equipo el pase a la próxima Champions League, algo que por su posición en la tabla luce como todo un milagro.

“Lo único que me preocupa es el próximo partido, que no se lesione ningún jugador para la final. Si no la ganamos, esto no significa nada”, dijo el técnico portugués tras la victoria 4-1 al Athletic de Bilbao, 7-1 el marcador global.

“Necesitamos tener a todos disponibles para la final, tener un poco de suerte y estar acertados”, agregó Amorim en palabras para TNT Sports.

Manchester United remonta y sella su pase a la final Los Red Devils volvieron a imponerse al Athletic Club

Además, quizá solo este título puede concederle a Amorim la oportunidad de mantenerse al frente del Manchester United para la siguiente temporada, una situación muy similar a la que vive Ange Postecoglou al frente del Tottenham, actual 16° lugar de la liga de Inglaterra.

“Somos casos parecidos. Es un momento difícil para los dos y uno de los dos va a ganar. Va a ser una gran final y vamos a tratar de ganar”, concedió el entrenador que llegó esta misma campaña en sustitución de Erik Ten Hag. “Es difícil explicar lo que significa entrenar a este club, pero le queremos dar algo a los aficionados porque hemos estado fatal en la Premier League”.

Manchester United y Tottenham están dando una de las peores temporadas de su historia en la Premier League y aun así, uno jugará la próxima Champions.