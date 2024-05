Bayer Leverkusen no olvida lo que le hizo la Roma el año pasado

Xabi Alonso confía que su equipo no caerá en exceso de confianza pese al 2-0 a favor

Sería muy extraño que el Bayer Leverkusen perdiera su primer partido de la temporada por dos goles y quedara eliminado en casa contra la Roma. Justo por eso el técnico Xabi Alonso advirtió de los peligros del exceso de confianza.

"Mañana estamos en una semifinal europea, necesitamos otra concentración y otra mentalidad. Pese a la ventaja es una situación peligrosa, un gol puede cambiar rápidamente todo el punto de partida", dijo el español en conferencia de prensa.

La idea es manejar el 2-0 a favor en el marcador global, pero no ser defensivos, pues no es el sello de este equipo y traicionarse a sí mismo se paga caro, sobre todo cuando podría no haber mañana en esta competencia.

🗣️"No hemos olvidado el dolor del año pasado. Tenemos que utilizar esta energía para poder celebrar con la afición", @XabiAlonso .



🔜 #B04ASR | #SomosBayer04 pic.twitter.com/l4xewACujj — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) May 8, 2024

"Queremos ser agresivos, controlar el partido. Asumiremos el partido como si la vuelta hubiera quedado 0-0. Queremos ganar", aseguró el entrenador, quien también recordó la eliminación ante la Roma la temporada pasada y la evolución que ha tenido su equipo.

"No hemos olvidado la sensación que tuvimos entonces (derrota 1-0 en el marcador global ante los italianos). Tenemos que sacar energía de ello", agregó.

Sería fácil que un equipo como el Bayer Leverkusen cayera en exceso de confianza con la ventaja en el juego de ida, su invicto y el título de la Bundesliga ¿Podrá mantener el enfoque durante todo el juego en el Bay Arena y avanzar sin problemas a la final de la Europa League?