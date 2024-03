Así se jugarán los cuartos de final de la Europa League

La Europa League se acerca a su fin y el último sorteo de la temporada 2023/24 no decepcionó. Con la ayuda de Fernando Llorente, se conocieron los cruces que definieron los cuartos de final.

Los duelos de ida se celebrarán el 11 de abril, mientras que las vueltas serán el 18 del mismo mes. Cabe señalar que en esta fase sí se pueden enfrentar equipos de la misma federación.

Los cruces quedaron de la siguiente manera:

Además, los ocho equipos conocieron el camino que seguirán para semifinales.

El ganador del Benfica vs Olympique de Marsella se medirá al de Liverpool vs Atalanta; del otro lado, el vencedor del Milan vs Roma se enfrentará al de Bayer Leverkusen vs West Ham.

Finalmente, el local administrativo en la final será el club que quede con vida de la semifinal entre Bayer Leverkusen-West Ham vs Liverpool-Atalanta.