Toni Kroos, negado a ver las semifinales de la Eurocopa

El recientemente retirado futbolista alemán Toni Kroos dijo este martes en su pódcast 'Simply Mal Luppen' que "definitivamente" no verá las semifinales de la Eurocopa, dado que no cree que "haya partidos de mayor calidad" que el duelo que enfrentó a su selección contra la de España en los cuartos de final.



El centrocampista alemán reconoció que tras la eliminación germana ante España sintió "un vacío muy grande", algo que no experimentaba desde 2012, cuando cayó con el Bayern de Múnich en la final de la Liga de Campeones.

"Al igual que en el caso del Bayern Múnich, el sueño de un título en casa se hizo añicos con la derrota. El viaje en autobús desde la sede de Stuttgart hasta la concentración en Herzogenaurach se me hizo muy largo. La decepción fue increíble, pero no te quedas sentado durante tres horas en silencio, sino que también se desarrollan agradables conversaciones", manifestó Kroos.



El exjugador del Real Madrid reseñó que cuando regresaron a la sede de la selección hablaron "en grupos hasta las seis de la mañana sobre qué era lo siguiente, qué podíamos hacer mejor y cómo se sentían todos", y que fue "entonces" cuando, según él, se dieron "cuenta de que era un grupo de buenos muchachos y no sólo buenos jugadores".



Del seleccionador alemán Julian Nagelsmann, Kroos dijo que "también puede sentirse satisfecho de haber formado el equipo correctamente".



"Y aun así me sentí mal durante los dos días siguientes. Es sorprendente cómo la cabeza controla el cuerpo. Si hubiésemos progresado, habríamos jugado contra Francia en las semifinales de la Eurocopa y yo habría estado en plena forma. Pero no pude dar un paso los últimos dos días, todo me dolía de arriba a abajo. Mi cabeza estaba tan mal que nada funcionó", reveló.

La triste despedida de Toni Kroos

Toni Kroos manifestó en el pódcast que en la primera mitad de la prórroga notó "el inicio de un calambre en los músculos del muslo", "luego vino otro en la pantorrilla" y "otro en los aductores".



El exfutbolista alemán concluyó preguntándose si, en caso de que Nagelsmann se hubiera planteado sustituirlo por las molestias, "no sabe si hubiera aceptado el cambio".



"No tiene nada que ver con el honor, es el corazón del futbolista normal. Estaba muy enojado conmigo mismo porque mi cuerpo me había defraudado un poco", señaló.