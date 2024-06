"Representar al pueblo alemán es un honor": Ilkay Gundogan, el capitán

Ilkay Gundogan, capitán de la selección de Alemania, aseguró, en la víspera del choque que disputará su equipo ante Escocia y que abrirá la Eurocopa, que dar el último pase como hace Toni Kroos “no es tan fácil”.

De momento, uno de los grandes protagonistas antes del inicio del torneo es Toni Kroos. El centrocampista alemán está presente en todas las ruedas de prensa. Su retirada del fútbol después de la Eurocopa sobrevuela el torneo y todo son alabanzas hacia el ex jugador del Real Madrid.

“Sé lo difícil que es a veces dar el último pase. Dar el último pase como lo hace Toni Kroos no es tan fácil. Su currículum habla por sí mismo. Es muy importante para nosotros”, afirmó el centrocampista del Barcelona.

También habló sobre las palabras de Pep Guardiola, su anterior técnico en el Manchester City, y que en una entrevista se refirió a Gündogan como uno de los jugadores más inteligentes que ha tenido: “He tenido el gran honor de trabajar a las órdenes de Pep. Ninguno de mis antiguos entrenadores me conoce tan bien como Pep. Me alegro de sus palabras, he aprendido mucho a sus órdenes. Espero poder hacer mejores a mis compañeros y ganar mañana el primer partido".

Precisamente, tuvo palabras para Escocia, selección a la que reconoció como un rival complicado por la combatividad de sus jugadores: “Espero un partido muy difícil, conozco a muchos de los jugadores de la Premier League. Es un equipo con experiencia. No debemos subestimar a los escoceses. Les tengo respeto, pero si nos esforzamos al máximo, creo que tenemos muchas posibilidades de ganar el partido”, explicó.

Asimismo, declaró que para él es “un gran privilegio” ser el capitán de Alemania y jugar junto a sus compañeros en su propio país. A la vez, recordó que cuando era joven, en 2006, estuvo presente como aficionado en el Mundial que también se disputó en tierras germanas. “Formar parte ahora de este equipo y representar al pueblo alemán es un honor”, añadió.

Finalmente, declaró que el último partido amistoso ante Grecia, en el que Alemania mostró algunas dudas, fue una “advertencia” para su equipo y dijo que es mejor haber jugado mal antes de la Eurocopa que durante el campeonato: “Todos los equipos pueden defender, pero también pueden ser buenos con el balón. Grecia mostró lo que no podemos hacer mal. Tuvimos la sensación de no estar dentro en la primera parte. Ahora tenemos que aprovecharlo. Yo también puedo hacerlo mucho mejor”, concluyó.