¿Quién fue el georgiano que se quedó con la camiseta de CR7?

El georgiano Khvicha Kvarstkhelia, jugador del Nápoles y MVP del partido ante Portugal (2-0) que certificó el histórico pase de su país a los octavos de final de la Eurocopa 2024, en los que se enfrentará a España, desveló que intercambió su camiseta con la de Cristiano Ronaldo, al que tiene mucho respeto y considera uno de los mejores del mundo.



"Me llevo la camiseta de Cristiano Ronaldo. Es el mejor día de los aficionaos georgianos porque nadie creía que ganaríamos a Portugal, pero aquí es donde reside la fortaleza del equipo, porque con un solo 1% de probabilidades este equipo lucha", declaró en la rueda de prensa posterior al partido.

Cristiano Ronaldo, totalmente neutralizado por la máquina georgiana

"Antes del partido nos vimos y me deseó suerte. Fue increíble porque nunca pensé que alguien como él vendría a mí a decirme algo. Es una gran persona, le tengo gran respeto, motiva a los demás. Es uno de los mejores jugadores del mundo", añadió.



Autor del primer gol de Georgia, protagonista indiscutible, quiso darle el mérito de la victoria al grupo: "No ha habido un mejor jugador, la clave fue el grupo. No importa quien juegue porque vamos todos juntos. Desde mañana estamos concentrados en el próximo partido".



El georgiano, estrella del Nápoles, comparó sus sensaciones a las que sintió cuando ganó el 'Scudetto' italiano.



"El 'Scudetto' fue increíble, pero ahora soy muy feliz. Cuando juegas con tu país es especial. Es el día más feliz de mi vida. Eran dos sueños. Ha sido mi sueño hacer algo grande con Georgia y es difícil describir mis sensaciones", comentó.

Además, quiso agradecer a los aficionados su apoyo: "Nos han dado mucho ánimo, mucha gente ha venido aquí a Alemania y es uno de los grandes factores que nos han permitido estar en octavos. No somos peores que nadie, tenemos que apoyarnos entre todos y eso es lo que nos hace mejores. Somos mejores juntos".



"Personalmente es muy emocionante, gran felicidad el llevar la alegría a los aficionados georgianos. El número 26 da suerte en mí país y ahora más, habiendo escrito una nueva página en la historia. No he visto imágenes de Georgia pero imagino que será precioso en estos momentos", sentenció.