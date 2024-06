Queremos jugar contra los mejores y España lo es: Luka Modric

El croata Luka Modric, mediocampista del Real Madrid, aseguró este viernes que España es una de las mejores selecciones que hay en la Eurocopa 2024 de Alemania, una de las favoritas para ser campeona, pero advirtió de que Croacia está preparada para dar un gran paso en el torneo continental.

Modric, que solo ha ganado uno de los 6 partidos en los que ha tenido minutos contra España, tiene un respeto absoluto por el combinado de Luis de la Fuente.

"Todos queremos jugar contra los mejores y España lo es. Tenemos que dar nuestra mejor versión, pero jugar grandes partidos nunca aburre. Hemos demostrado estar en lo alto del fútbol europeo y aunque en las Eurocopas no hayamos dado ese paso estoy seguro de que podemos hacerlo ahora", declaró en rueda de prensa previa al duelo, en el estadio Olímpico de Berlín en el que se jugará el partido.

"Es un grupo difícil, como lo sabemos todos, tal vez el más difícil, pero estamos aquí para hacer grandes cosas. En los últimos años hemos demostrado que jugamos a un nivel muy alto. Estamos para conseguir algo muy grande", insistió.

Cuando fue preguntado por la época dorada de la selección española, dijo: "No me gusta comparar generaciones distintas. Esta es una España muy fuerte, con mucho talento. La de 2008 y 2012 fue única. Tiene mucho talento. Su base ya no es Madrid y Barcelona. Para mí es una de las favoritas, tiene muchas armas. Será muy difícil".

Lamine Yamal, delantero del Barcelona, tenía apenas unos meses cuando Modric disputó la Eurocopa de 2008.

"Me siento muy viejo al oír estas cosas. Los años no importan, importa lo que se demuestra en el campo. Su potencial es enorme, todos lo hemos visto", comentó.