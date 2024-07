Para Luis de la Fuente, Kylian Mbappé es un genio

Los elogios a Kylian Mbappé, el máximo respeto a un futbolista que aunque no ha estado en su mejor nivel en la Eurocopa 2024, condicionado por jugar con una máscara tras fracturarse los huesos propios de la nariz, marcaron la comparecencia de Luis de la Fuente, seleccionador español, antes del duelo de semifinales entre España y Francia: "Es un genio; un fuera de serie".

"Este tipo de futbolistas son imprevisibles, no sabes cuándo aparecen. Nunca desaparecen, pero pueden tener un nivel más bajo y su 50% puede ser el cien de cualquier otro. Se pueden permitir el lujo de no estar en un partido y decidirlo", analizó.

Kylian Mbappé creyó que no jugaría más la Eurocopa El futbolista francés habla de lo sucedido tras la fractura en la nariz

"Mabppé es un genio, un super crack, igual que otros futbolistas franceses porque tienen una selección excepcional. Conociendo su potencial vamos a intentar minimizar sus virtudes. Estamos preparados, tenemos herramientas para hacerlo. Confío en nuestro potencial y en que seamos superiores para contrarrestar estas situaciones. Tengo una fe ciega en mi equipo. Estamos preparados para ganar un partido que podría ser una final", añadió.

Puesto en la tesitura de elegir a Mbappé o Nico Williams, De la Fuente lo tuvo claro. "Son dos grandísimos futbolistas, pero los míos son los mejores, reconociendo que Mbappé es un fuera de serie".

¿Quién supera en velocidad a Kylian Mbappé?

De la Fuente afronta la semifinal de la Eurocopa ante Francia como "una oportunidad fantástica" para brillar y alcanzar una final soñada. "Hemos hecho muchos méritos para estar aquí. Como ocurrió con Alemania, este partido podría ser una final. Son partidos de detalles y hay que cometer pocos errores", añadió.

"No nos conviene un partido de toma y daca, de ida y vuelta, somos un equipo para llevar control, tener dominio de juego. La situación de transición la hacemos muy bien, pero no nos interesa. Vamos a ver dos estilos totalmente diferentes porque Francia juega cómoda sin balón y aprovecha espacios cuando te despliegas. Tenemos que estar vigilantes a situaciones de contraataques y estar acertados con balón para no tener pérdidas", analizó.

El respeto que De la Fuente mostró a Francia fue máximo y descartó que sea una selección aburrida que no aproveche sus virtudes. La calificó como "físicamente la más fuerte" del torneo.

"Analizo el potencial de un equipo y es excepcional, fantástico, con jugadores de nivel altísimo y juego en conjunto muy bueno. Cada uno se aburre o divierte con lo que quiere, yo con el futbol siempre me divierto y ver a Francia no me aburre nunca", opinó.