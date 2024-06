No hay ninguna selección superior a España: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, seleccionador español, se mostró eufórico tras firmar el pase a octavos de final de la Eurocopa 2024 con un gran futbol ante Italia (1-0), líder de forma matemática del Grupo B, y aseguró que "no hay ninguna selección superior" a ellos.



"Estoy orgulloso por el resultado, por ganar al último campeón de Europa, una grandísima selección, por la manera de ganar y por todo lo que se ha ofrecido. Los rivales serán más competitivos en eliminatorias y es muy difícil según te van conociendo, pero estoy convencido de que no hay ninguna selección superior a nosotros. Siempre que sigamos trabajando como estamos haciendo y con humildad", dijo en rueda de prensa.

Reconoció De la Fuente que el duelo ante Italia "es el mejor partido" que ha dirigido a la selección española y se rindió en elogios hacia sus futbolistas.



"Es el mejor partido de los 17 que he dirigido también por el marco, por la repercusión. Ya habíamos jugado ante Italia en la Nations League pero hoy ha sido más completo. No me canso de reivindicar el fútbol español porque es el mejor del mundo interpretando muchas acciones del juego. Esto se debe refrendar con títulos pero hay que dar la importancia que tienen a estos futbolistas magníficos porque son los mejores", afirmó.



Restó importancia De la Fuente a un enfrentamiento dialéctico entre banquillos con Spalleti, seleccionador italiano. "Son cosas del fútbol, un momento de calentura pero no pasa nada y se queda ahí. Todo mi respeto a Spalleti".