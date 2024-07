Me voy orgulloso, no merecíamos perder: Muray Yakin

Murat Yakin, seleccionador de Suiza, explicó este sábado que la eliminación de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra en la tanda de penales "duele, hay tristeza", porque su conjunto se ha "esforzado mucho", pero remarcó el "orgullo" por su recorrido por el torneo, del que sale "con la cabeza muy alta".

"Duele. Nos hemos esforzado mucho y hemos creado muchas ocasiones. Estoy triste por los muchachos y por el país. Inglaterra no tuvo muchas ocasiones. No merecemos irnos a casa, pero podemos estar muy orgullosos", expuso en rueda de prensa al término del choque.

Manuel Akanji volvió a fallar con Suiza en la Eurocopa

"Hemos sido eliminados porque no ha sido suficiente. Los penaltis es cuestión de suerte y no la hemos tenido. Hemos provocado muchos problemas a los grandes equipos. Salimos de la Eurocopa con la cabeza bien alta", continuó Yakin, que habló sobre Manuel Akanji, que falló el penalti: "No hay palabras de consuelo. Le agradecí su rendimiento y su liderazgo".

"Hay una tristeza profunda y todos tenemos que soportarla. Pero también hay mucho orgullo. En general, ha sido un torneo muy exitoso", añadió el técnico, que apuntó que Granit Xhaka ha estado jugando lesionado, desde los primeros minutos de los octavos de final contra Italia, hasta el punto que señaló: "Es un milagro que haya jugado hoy".